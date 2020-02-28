Сильный ветер в Сосновом Бору повалил деревья и остановки

В Ленинградской области в городе Сосновый Бор коммунальщики устраняют последствия шторма, порывы ветры которого достигали 29 м/с.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации в соцсетях, власти Соснового Бора оперативно реагируют на сообщения о поваленных деревьях и порчи городского имущества. Сегодня, в частности, работники чинят автобусную остановку, у которой ветром снесло крышу.

В городской администрации добавили, что работы по восстановлению и ремонту городских объектов идут полным ходом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что упавшие деревья задерживают прибытие трех поездов в Петербург. Ураганный ветер повалил деревья на железнодорожные пути между станциями Ашево и Чихачево Октябрьской железной дороги.