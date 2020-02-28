За год суды Петербурга впервые рассмотрели больше миллиона дел и материалов

В судебной системе Петербурга по итогам 2019 года поставлен рекорд. Впервые количество рассмотренных дел и материалов превысило миллион.

За год районные суды и мировые судьи рассмотрели 1 млн 36 тыс. случаев. Из них более 948 тыс. дел и 88 тыс. материалов. Итоги подвели на годовом совещании судей Петербурга в пятницу, 28 февраля.

Больше всего дел приходится на гражданское судопроизводство — 514 тыс. Уголовное судопроизводство насчитывает 80 тыс. случаев, административное — 245 тыс. Помимо этого, за год рассмотрено 196 тыс. 348 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Структура уголовных дел в 2019 году не сильно изменилась. Заметно сократилось количество дел связанных с незаконным оборотом наркотиков — 3 тыс. 652 дела против 5 тыс. 236 в 2018 году. Резко увеличилось число дел о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта — с 436 до 1 тыс. 64 дел.

«Взятки (140/130), убийства (134/160) и мошенничества (585/573) на стабильно высоком уровне», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году в Петербурга зарегистрировано 48 тыс. 627 преступлений.