За год в Петербурге совершили больше 48 тысяч преступлений

Прокуратура назвала количество преступлений в Петербурге в 2019 году. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Прокуратура назвала количество преступлений в Петербурге в 2019 году. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В 2019 году в Петербурга зарегистрировано 48 тыс. 627 преступлений. Данные подготовила городская прокуратура.

Из них раскрыто 25 тыс. 332 преступления. Раскрываемость по итогам года составила 50,9%, пишет «АБН» со ссылкой на ведомство.

Общее число преступлений в 2019 году снизилось на 5,4% по сравнению с 2018 годом. Значительнее всего снизилось число преступлений по статье «бандитизм» — на 80%. Количество преступлений против собственности сократилось на 42,7%.

При этом в Петербурге возросло число экологических преступлений. Их стало больше на 40%.

По данным МВД РФ, снижение уровня преступности в 2019 году отмечено в 32 субъектах Российской Федерации. Всего зарегистрировано порядка 2,02 млн преступлений, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России возросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей.