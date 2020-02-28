Спасатели полчаса тушили горящий Nissan на проспекте Героев

Спасатели полчаса тушили горящий Nissan на проспекте Героев
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга загорелся Nissan Qashqai. Машину тушили сотрудники МЧС.

Все случилось сегодня, 28 февраля, на проспекте Героев, 24. Сигнал о возгорании поступил в часть в 13:10. К месту происшествия незамедлительно выехали 9 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, спасатели тушили огонь менее часа.

К 13:38 пламя было ликвидировано. В результате инцидента у автомобиля выгорел моторный отсек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации мужчины после нападения с ножом. Подозреваемого в преступлении задержали.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вышел тизер сериала «Водоворот» от режиссера «Ла-Ла Ленда»
В Петербурге инспекторы ГИБДД будут контролировать вывоз мусора
В России решили расширить список машин, облагаемых налогом на роскошь
Спасатели полчаса тушили горящий Nissan на проспекте Героев
Шнуров отказался сражаться на дуэли с Милоновым
Ученица умерла на перемене в школе Зеленограда
За год суды Петербурга впервые рассмотрели больше миллиона дел и материалов
Петербуржец попал в больницу после нападения с ножом на Ириновском