На Кибальчича «Волга» сгорела после столкновения с Renault Logan

На Кибальчича &#171;Волга&#187; сгорела после столкновения с Renault Logan
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин загорелась.

Все случилось сегодня, 28 февраля, около 17 часов на улице Кибальчича. Дорогу не поделили Renault Logan и «Волга». От удара вторая машина вспыхнула.

На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что автомобиль полыхает, и от него исходит черный дым. При этом от машины остался лишь железный каркас.

К месту ЧП уже прибыли спасатели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице инспекторы ГИБДД будут контролировать вывоз мусора.

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