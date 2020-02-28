В Петербурге инспекторы ГИБДД будут контролировать вывоз мусора

В Петербурге инспекторы ГИБДД будут контролировать вывоз мусора
Прийти к соответствующему решению помог положительный опыт прошлых лет. Фото: pixabay

В Северной столице к контролю за вывозом мусора привлекли ГИБДД. Инспекторы будут проводить совместные рейды с сотрудниками комитета по природопользованию.

Соответствующее решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы. Так, в работе будут использованы передвижные экипажи инспекции.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, администрации районов будут вносить сведения в интернет-портал по благоустройству города. В результате появится возможность быстро узнавать о несанкционированных свалках и о том, когда их устранят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спасатели полчаса тушили горящий Nissan на проспекте Героев.

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