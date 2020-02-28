На Муринской дороге Lexus столкнул Kia на обочину

На Муринской дороге Lexus столкнул Kia на обочину
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Муринской дороге произошло ДТП, в результате которого одна из машин вылетела на обочину.

Авария случилась в пятницу, 28 февраля. Дорогу не смогли поделить водители Lexus и Kia. На опубликованных фотографиях видно, что вторая иномарка стоит на обочине, у транспорта разбита передняя часть.

«Сид уехал подальше», — написал подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Повреждения второй машины не зафиксированы.

Обстоятельства аварии не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре на Кибальчича. «Волга» сгорела после столкновения с легковушкой.

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