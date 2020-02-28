В Колпино легковушка перевернулась на крышу

На улице Оборонная в Колпино произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения одна из машин перевернулась на крышу. К месту происшествия прибыли все спецслужбы.

Все случилось сегодня, 28 февраля, недалеко от гипермаркета «Лента». На опубликованных кадрах заметно, что машины столкнулись на перекрестке. Одна из машин перевернулась, у второй сильно пострадала передняя часть.

На фотографиях в сообществе«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» также видно, что к месту аварии прибыли спасатели и карета скорой помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что водитель сбил пенсионера в Петербурге, пешехода госпитализировали.