Молодой водитель сбил пенсионера на Олека Дундича, пешеход получил тяжелые травмы

Молодой водитель сбил пенсионера на Олека Дундича, пешеход получил тяжелые травмы
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на улице Олека Дундича мужчина за рулем легкового авто сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все произошло в пятницу, 28 февраля, около 16 часов у дома 21/1. 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21053, вне зоны пешеходного перехода сбил 83-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате ДТП пенсионер получил тяжелые травмы.

По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Муринской дороге. Проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

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