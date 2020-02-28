Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Переносить его не будут, поэтому шоу состоится уже только в 2021 году с 4 по 14 марта. Об этом заявил генеральный директор автосалона Мэтью Риз. Его слова приводят РИА-новости.

Перенос был исключен из-за невероятно сложной организации процесса, в которой задействовано много человек.

Отменена и презентация автомобиля года и других автомобильных новинок, поскольку правительство Швейцарии запретило все массовые мероприятия с численностью свыше тысячи человек.

Решение было принято утром 28 февраля, в пятницу. Мероприятия с меньшим количеством людей все равно необходимо будет согласовывать, так решил Федеральный совет Швейцарии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае достигло 2788 человек. Хоть в Китае число заражений и снизилось, вирус пока проявляет активность в Европе.