На Малоохтинской набережной образовалась пробка из-за ДТП

Автомобилисты считают, что всему виной снег.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Малоохтинской набережной – там столкнулись несколько автомобилей. По предварительным данным, аварию спровоцировал снег. В результате образовалась пробка, машины стоят от шоссе Революции в сторону моста Александра Невского.

Непонятно, пострадал ли кто-нибудь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино легковушка перевернулась на крышу. Одна из машин перевернулась, у второй сильно пострадала передняя часть.