Осужденный за кражу попытался сбежать от полицейского конвоя в Петербурге

Осужденный испугался за свою жизнь. Фото: Pixabay.com

Осужденный испугался за свою жизнь. Фото: Pixabay.com

Выстрел из табельного оружия заставил его передумать.

Сегодня, 28 февраля 22-летний молодой человек предпринял попытку побега во время доставления его в изолятор. Во время погони, полицейский предупредил о планируемом выстреле из табельного оружия, но злоумышленника слишком манила свобода.

Тогда сотрудник правопорядка выстрелил в воздух. Это заставило осужденного остановиться. Он был задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Никто в данном инциденте не пострадал. Молодой человек всё-таки был доставлен в изолятор, хоть и не с первого раза. Туда он направился из Красногвардейского районного суда.

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