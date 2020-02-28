В Красногвардейском районе петербуржцы насчитали 9 аварий

Всему виной мог стать выпавший снег – после аномально теплой зимы автомобилисты и забыли, что такое гололедица.

Об этом стало известно сегодня вечером, 28 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На видеозаписи, которую выложили в группе, запечатлены некоторые побитые автомобили. Они расположились на участке дороги от Малоохтинской набережной до Арсенальной в обе стороны. Автомобилисты называют происходящее «жестью» и не понимают, как такое могло случиться.

Видно, что дорога покрыта тонким слоем снега. Вполне возможно, что петербуржцы просто отвыкли от осадков или успели сменить шины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Малоохтинской набережной образовалась пробка из-за ДТП.