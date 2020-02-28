В Таврическом саду заметили полуголых горожан

Несмотря на холодную погоду, мужчины и женщины делали вид, что загорают и занимаются йогой.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщается «Fridays For Future Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Активисты решили обратить внимание общественности к проблеме изменения климата и избрали для этого необычный способ. Они, одевшись как на пляж, пришли в Таврический сад и начали кто загорать, кто обливаться водой, а кто заниматься йогой. Девушки в купальниках даже воспользовались маслом для загара, хотя на улице было довольно прохладно.

Активисты просят перестать использовать нефть и газ, вырубать леса и есть мясо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге начались задержания на акции в защиту Конституции. Один из городских муниципальных депутатов был задержан за попытку объяснить