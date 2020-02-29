Двух детей забрали из наркопритона в Красном Селе

Двух детей забрали из наркопритона в Красном Селе
Детей изъяли. Фото: pixabay.com

Малыши проживали в коммуналке, где происходили незаконные вещи.

Об этом стало известно 28 февраля. Обо всем пишет 78.ru. Дети проживали в коммуналке на Тверской улице в Красном Селе, имеющей дурную славу. Там в конце 2019 года ликвидировали наркопритон. Спасти малышей приехали сотрудники органа опеки и полицейские – они забрали грудного младенца и ребенка, которому нет даже двух лет. Непонятно, где в этот момент находились их родители.

Позже соседи говорили, что видели, как мать шла по коридору – она направлялась в свою комнату. Женщина выглядела так, словно находилась под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хозяйку наркопритона в Красном Селе могут лишить родительских прав.

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