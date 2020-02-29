В Купчино водитель такси сбежал после ДТП с грузовиком

В Купчино водитель такси сбежал после ДТП с грузовиком
ДТП произошло на выезде с улицы Турку в карман Бухарестской улицы. Фото:vk.com/spb_today

В ночь на 29 февраля во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием такси и грузовика.

ДТП произошло на выезде с улицы Турку в карман Бухарестской улицы.

По словам очевидцев, водитель Uber не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. Водитель легковушки, видимо, сбежал с места происшествия.

«На выезде с Улицы Турку в карман Бухарестской улицы, убер не справился с управлением и видимо убежал с места дтп», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Муринской дороге произошло ДТП, в результате которого одна из машин вылетела на обочину.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач объяснила гибель людей на дне рождения инстаграм — блогера
В Купчино водитель такси сбежал после ДТП с грузовиком
Волочкова рассказала, сдает ли квартиру в Петербурге за полмиллиона рублей
Петербург признали лучшим городом для делового туризма
Собчак предложила Бузовой создать партию «Брошенки России»
Количество жертв после Дня рождения блогерши Диденко увеличилось
Двух детей забрали из наркопритона в Красном Селе
Названы причины расставания Кудрявцевой и Лазарева