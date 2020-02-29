В Купчино водитель такси сбежал после ДТП с грузовиком

ДТП произошло на выезде с улицы Турку в карман Бухарестской улицы. Фото:vk.com/spb_today

ДТП произошло на выезде с улицы Турку в карман Бухарестской улицы. Фото:vk.com/spb_today

В ночь на 29 февраля во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием такси и грузовика.

ДТП произошло на выезде с улицы Турку в карман Бухарестской улицы.

По словам очевидцев, водитель Uber не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. Водитель легковушки, видимо, сбежал с места происшествия.

«На выезде с Улицы Турку в карман Бухарестской улицы, убер не справился с управлением и видимо убежал с места дтп», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Муринской дороге произошло ДТП, в результате которого одна из машин вылетела на обочину.