Очевидец рассказал подробности трагического инцидента на дне рождения блогера в Москве

Очевидец рассказал подробности трагического инцидента на дне рождения блогера в Москве
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Очевидец ЧП на дне рождения известного блогера Екатерины Диденко, произошедшего в одном из банных комплексов в Москве, рассказал подробности инцидента.

Мужчина рассказал, что отдыхал в соседнем зале.

«Выхожу — в коридоре лежат люди, много людей, баллончики вдыхают. Дышат раз в полчаса. Что произошло, сам не понимаю», — рассказал он, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Он также отметил, что почувствовал неприятный запах.

Страшное происшествие произошло во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. По официальным данным, скончались два человека, в том числе ее муж. Еще два человека госпитализированы. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать.

Диденко пока никак не комментирует инцидент. Она лишь сообщала, что сама осталась жива, а ее муж находился в тот момент в реанимации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.

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