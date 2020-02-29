В Боливии открыли еще одно дело против Моралеса

Прокуратура Ла-Паса открыла новое уголовное дело против бывшего президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии и трёх бывших министров правительства за манипуляцию голосами на октябрьских выборах.

По словам прокурора, есть доказательства передачи распоряжений сотрудникам минюста о манипуляции с данными в нерабочее время, сообщает ATB Digital.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября прошлого года, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых Моралес объявил о своей победе. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях. После ухода главы государства власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подавший в отставку президент Боливии вылетел в Мексику. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter. Он отметил, что жизнь и здоровье Моралеса вне опасности.