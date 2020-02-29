Число погибших в столичной бане выросло до трех

Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке известной блогерши Екатерины Диденко в Москве выросло до трех человек.

«Ночью в реанимации скончался мужчина 32 лет», — сообщил «Интерфаксу» источник.

Еще трое пострадавших находятся в больницах.

Трагический инцидент произошел вечером 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. От полученных химических ожогов скончались три человека, в том числе ее муж. Еще три человека госпитализированы. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.