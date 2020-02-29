Две иномарки засыпали осколками перекресток Зайцева и Новостроек

Утром 29 февраля на пересечении улиц Зайцева и Новостроек произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Очевидцы опубликовали фотографии с последствиями утреннего ДТП в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На снимках видно, что машины засыпали перекресток осколками. У одного автомобиля сильно помята передняя часть, второй тоже получил вмятины.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла.