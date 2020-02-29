Пенсионерку ограбили на 1,3 млн у станции метро «Лесная»

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые обокрали пенсионеров в разных районов Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка и сообщила, что после телефонного разговора с неизвестным приобрела медицинские препараты на 190 тыс. рублей.

Также другая пенсионерка сообщила, что около станции метро «Лесная» к ней подошла женщина, которая представилась знакомой её дочери. Она предупредила пожилую женщину о наступающей девальвации.

Потерпевшая сняла со своего счёта 800 тысяч рублей и 500 тысяч рублей со счёта своего супруга, после чего деньги пропали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Северной столицы полицейские разыскивают женщину «цыганской» внешности. Злоумышленница «сняла порчу» с пенсионерки и лишила ее крупной суммы.