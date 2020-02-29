В Купчино вместе со вспыхнувшими баками сгорели две легковушки

В Купчино вместе со вспыхнувшими баками сгорели две легковушки
Место пожара. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга вместе со вспыхнувшими мусорными баками сгорели две иномарки. От легковушек почти не осталось живого места.

Все случилось в субботу, 29 февраля, на проспекте Славы. Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», огонь перекинулся с мусорных баков на припаркованные рядом машины.

На опубликованных фотографиях видно, что прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, однако машины спасти не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что проспект Славы заволокло черным дымом от горящих мусорных баков.

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