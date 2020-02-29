Проспект Славы заволокло черным дымом от горящих мусорных баков

В Петербурге на проспекте Славы произошел пожар – загорелись мусорные баки. К месту происшествия уже прибыли спасатели.

Все случилось сегодня, 29 февраля. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» зафиксированы клубы черного дыма, а также пламя, которое охватило все баки.

Дым видно и за несколько кварталов от места происшествия. Вероятно, кто-то кинул в бачок непотушенный окурок, который и стал причиной возгорания.

На снимках в соцсети «ВКонтакте» также видно, что из-за пожара пострадали и припаркованные рядом машины.

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