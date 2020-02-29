Ватикан прокомментировал возможный коронавирус у Папы Римского

Слухи о наличии коронавируса у Папы Римского и его помощников — ложь.

Наличие заболевания Папы Франциска у него и его окружения, а также, информация о введенном из-за этого карантине в Ватикане — фейк. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу города-государства.

Информацию о заражении опубликовал портал MCM News. Он сообщил о том, что тест понтифика на вирус оказался положительным, что заражено его окружение, а он сам находится в изоляции на карантине. Поводом для подобных домыслов стала болезнь Папы Римского. Во время одной из месс окружающие заметили, что он кашляет и чихает. После он и вовсе начал отменять мероприятия из-за плохого самочувствия. Напомним, Папе Римскому 83 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восьмерых вернувшихся из Италии петербуржцев проверяют на коронавирус.