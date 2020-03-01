В Китае из App store удалили симулятор эпидемии Plague Inc

Власти Китая сочли игру слишком близкой к реальности.

Создатели игры на своем официальном сайте сообщили об удалении игры Plague Inc из китайского App Store. Причиной указана нелегальность контента. Сделано это на фоне всемирной эпидемии коронавируса.

Игра появилась в 2012 году. Её цель — убийство человечества с помощью вирусов, которые вызовут эпидемии по всей планете. Время для этого ограничено, ведь человечество может изобрести лекарство. Игра действительно поражает реалистичностью, особенно на фоне текущей мировой ситуации с COVID-19. Примечателен тот факт, что именно из-за этого игра снова переживает свою популярность. Особенно в Китае.

Удивляет и то, что с точки зрения игры, даже логично начинать заражение с Китая, учитывая количество населения в стране.

Сама компания-создатель игры Ndemic Creations заявила, что попытается сделать все возможное, чтобы вернуть игру. Но, как они сами признают, шансы невелики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае почти 46% заразившихся коронавирусом выздоровели.