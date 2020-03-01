Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку перед матчем

Болельщики столкнулись друг с другом у «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.

В драке участвовало почти 10 человек. Полиция оперативно разняла буйных футбольных фанатов. Все участники будут установлены, а факты потасовки и причины выяснены. Об этом сообщает РБК с ссылкой на МВД.

Также, telegram-канал Mash сообщил, что драка между болельщиками двух клубов столицы случилась возле отеля «Советский». Участников в ней набралось от 15 до 50 человек.

Помимо этого, сообщалось, что драка была и на станции метро «Маяковская»

По всем фактам данных правонарушений проводится проверка.

Напомним, матч, который так сильно возбудил фанатов, состоялся 29 февраля, в субботу. «Спартак» одержал победу со счетом 0:2.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге отказался изменять приговор заводящему «Спартака».