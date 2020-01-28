Суд в Петербурге отказался изменять приговор заводящему «Спартака»

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление в отношении заводящего «Спартака» Валерия Бевза по прозвищу «Валера Амиго». Посещать спортивные соревнования он не сможет полтора года.

Футбольный фанат пытался оспорить решение Петроградского районного суда о привлечении к административной ответственности.

«Суд апелляционной инстанции постановление Петроградского районного суда г. Санкт-«Петербурга от 04.12.2019 года оставил без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Валерий Бевз — болельщик «Спартака». К ответственности его привлекли за нарушения правил поведения во время матча с «Зенитом» на «Газром Арене» 1 декабря. В тот день Бевз выступал заводящим на трибунах красно-белых.

Суд установил, что Бевз выкрикивал оскорбления в адрес футболиста «Зенита» Артема Дзюбы и призывал болельщиков к скандированию. Болельщику предстоит выплатить штраф 5 тыс. рублей. Посещать спортивные соревнования он не сможет полтора года. Свою вину Бевз не признал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фаната «Спартака» оштрафовали за мат на улицах Петербурга.