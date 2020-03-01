Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится и вскоре станет отцом

Британский премьер-министр Борис Джонсон и его избранница Кэри Симондс планируют свадьбу. Летом у пары должен появиться ребенок.

Отметим, что 55-летний политик уже является отцом пятерых детей, четверо из них появились на свет в браке с первой супругой, Мариной Уилер. Отцовство внебрачной дочери, Стефани, Джонсон признал лишь в 2013 году, тогда как девочка родилась в 2009-м. Некоторые считают, что у премьер-министра есть и другие внебрачные дети, однако официальной информации о них нет.

Кроме того, в Британии впервые за 250 лет состоится свдаьба главы правительства. Новость о глобальных изменениях в личной жизни премьер-министра сообщила 31-летняя Кэти в своем личном Instagram. Позже её слова подтвердили в пресс-службе Джонсона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лондонская организация намерена обанкротить петербургский цирк.