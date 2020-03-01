Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Идлибом Су-24

Министерство обороны России опровергло информацию о поражении самолета Су-24 ВКС России в Идлибе. Сообщения об этом в ведомстве назвали фейком.

В Минобороне подчеркнули, что самолеты Воздушно-космических сил России выполняют задачи в Сирии в обычном режиме.

«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб — фейк», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, 1 марта в Twitter опубликовали видео, на котором запечатлен якобы сбитый в Сирии самолет Су-24. В комментариях к ролику уточнялось, что бомбардировщик был поражен зенитной ракетой в провинции Идлиб в районе города Саракиб. Удар якобы был нанесен боевиками Сирийской свободной армии, поддерживаемыми Турцией.