Машина ДПС столкнулась с иномаркой на площади Климова

Машина ДПС столкнулась с иномаркой на площади Климова
ДТП на площади Академика Климова. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. LADA Priora дорожно-патрульной службы врезалась в иномарку Kia.

Дорогу автомобили не поделили днем в воскресенье, 1 марта. Авария произошла на площади Академика Климова, недалеко от пересечения Кантемировской улицы с дорогой, идущей от Белоостровской улицы.

Фотографии с места ДТП опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Проезжал, видел. Судя по всему, «киянка» налево, на Кантемировскую поворачивала, с сотрудники прямо ехали в сторону моста», — рассказал один из свидетелей происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском проспекте в Петербурге произошла дорожная авария с участием бетономешалки и автомобиля KIA.

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