Водитель бетономешалки чудом не смял Kia в «слепой зоне» на Витебском

В Петербурге на Витебском проспекте невнимательный водитель бетономешалки чуть не превратил легковой автомобиль в груду металла. По словам очевидцев, водитель даже не почувствовал подвоха и продолжил путь.

Все случилось сегодня, 29 февраля, в районе платформы Воздухоплавательный парк. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что большегруз двигался по средней полосе.

В какой-то момент водитель решил перестроиться вправо. Там же двигалась легковушка марки Kia. Бетономешалка притерлась к иномарке, однако легковушка смогла притормозить и избежать более печальной участи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП в Ленобласти. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась.