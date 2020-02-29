Водитель бетономешалки чудом не смял Kia в «слепой зоне» на Витебском

Водитель бетономешалки чудом не смял Kia в &#171;слепой зоне&#187; на Витебском
Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Витебском проспекте невнимательный водитель бетономешалки чуть не превратил легковой автомобиль в груду металла. По словам очевидцев, водитель даже не почувствовал подвоха и продолжил путь.

Все случилось сегодня, 29 февраля, в районе платформы Воздухоплавательный парк. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что большегруз двигался по средней полосе.

В какой-то момент водитель решил перестроиться вправо. Там же двигалась легковушка марки Kia. Бетономешалка притерлась к иномарке, однако легковушка смогла притормозить и избежать более печальной участи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП в Ленобласти. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

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