В Ленобласти легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Пассажира госпитализировали

В Ленобласти легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Пассажира госпитализировали
Пассажира госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Тихвинском районе Ленобласти автоледи за рулем Renault Duster вылетела с проезжей части и врезалась в дерево. Пострадавшего госпитализировали.

Все случилось в субботу, 29 февраля, на 153 километре автодороги «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь». 52-летняя женщина не справилась с управлением.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и региону, легковушка вылетела в правый кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

В результате случившегося пострадал 72-летний мужчина, который находился на пассажирском сидении. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в пустующие квартиры дома на Ремесленной улице заселяются гастарбайтеры.

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