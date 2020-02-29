В Ленобласти легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Пассажира госпитализировали

В Тихвинском районе Ленобласти автоледи за рулем Renault Duster вылетела с проезжей части и врезалась в дерево. Пострадавшего госпитализировали.

Все случилось в субботу, 29 февраля, на 153 километре автодороги «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь». 52-летняя женщина не справилась с управлением.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и региону, легковушка вылетела в правый кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

В результате случившегося пострадал 72-летний мужчина, который находился на пассажирском сидении. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии выясняются.

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