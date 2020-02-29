В пустующие квартиры дома на Ремесленной улице заселяются гастарбайтеры

В Петербурге на жителей дома №5 по Ремесленной улице обрушилась новая проблема. Многострадальный дом еще не успели расселить, но местный ЖКС уже начал заселять здание.

Обо всем сообщили в группе «Ремесленная ул. д 5 Санкт -Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам соседей, в пустующих квартирах до конца не расселенного дома появилось много новых жильцов — это иностранные граждане с детьми. Жители добавили, что заселять дом начала жилконтора.

«На основании чего?» — возмущаются горожане.

В соцсети отметили, что жильцы намерены обезопасить себя, сменив замок в парадную, чтобы к ним «не подселили гастарбайтеров».

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