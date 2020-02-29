В пустующие квартиры дома на Ремесленной улице заселяются гастарбайтеры

В пустующие квартиры дома на Ремесленной улице заселяются гастарбайтеры
Дом стоит рядом с шестиполосным мостом Бетанкура. Фото: Baltphoto

В Петербурге на жителей дома №5 по Ремесленной улице обрушилась новая проблема. Многострадальный дом еще не успели расселить, но местный ЖКС уже начал заселять здание.

Обо всем сообщили в группе «Ремесленная ул. д 5 Санкт -Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам соседей, в пустующих квартирах до конца не расселенного дома появилось много новых жильцов — это иностранные граждане с детьми. Жители добавили, что заселять дом начала жилконтора.

«На основании чего?» — возмущаются горожане.

В соцсети отметили, что жильцы намерены обезопасить себя, сменив замок в парадную, чтобы к ним «не подселили гастарбайтеров».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что легковушка влетела в троллейбус на Гражданском проспекте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ремесленная соцсеть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» объявил о сотрудничестве с лидером рынка бытовой техники ...
В пустующие квартиры дома на Ремесленной улице заселяются гастарбайтеры
Легковушка влетела в троллейбус на Гражданском проспекте
Восьмерых вернувшихся из Италии петербуржцев проверяют на коронавирус
Проспект Славы заволокло черным дымом от горящих мусорных баков
ДТП в Василеостровском районе заблокировало движение трамваев
На Литейном столкнулись два каршеринга одной фирмы
В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ и оружием