Созданный петербуржцем ультратанк установил рекорд на Байкале

Созданный петербуржцем Константином Заруцким ультратанк попал в Книгу рекордов России. На фестивале скорости «Байкальская миля» он смог разогнаться до 125 км/ч на дистанции 1 миля.

Ультратанк представляет собой гибрид автомобиля и танка Bentley Ultratank. Создан он был в мае 2019 года петербургским автоблогером Константином Заруцким, известным под ником AcademeG.

Продемонстировать скоростные возможности гибрида Заруцкий смог на фестивале «Байкальская миля», который прошел с 27 февраля по 1 марта в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии.

«Мы честно думали что 1.6км нам будет сильно мало, но этого хватило. На следующий год надо возвращаться с мощностью сил в 600 и идти на 150 км/ч», — написал автоблогер на странице «ВКонтакте».

Рекорд ультратанка официально зафиксирован российской Книгой рекордов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские трамваи попали в Книгу рекордов.