СМИ: у вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус

СМИ: у вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус
Возможно зараженный мужчина, якобы, содержался в общей палате. Фото: pixabay.com

У россиянина, вернувшегося из Италии в Москву, подозревают коронавирус. По слухам, у него подтвердились две из трех проб на наличие заболевания.

По данным telegram-канала Baza, анализы мужчины направлены в новосибирский «Вектор». Наличие коронавируса у него, якобы, подтвердили врачи-инфекционисты и специалисты Роспотребнадзора.

Источник утверждает, что мужчина до перевода в отдельную палату содержался в общей вместе с еще несколькими пациентами.

В медучреждение и Роспотребнадзоре данную информацию пока не подтвердили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более половины заболевших коронавирусом в Китае выздоровели. По данным государственного комитета по здравоохранению КНР, тз 72 тыс. 824 человек вылечились 41 тыс. 625. Летальность составляет 0,86%, в эпицентре заражения, провинции Хубей — 3,6%.

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