В Китае более половины заболевших коронавирусом успешно выздоровели

Из 79 824 человек официально подтвержденных заболевших коронавирусом в материковом Китае 41 625 граждан уже вылечились.

Об этом заявляет государственный комитет по здравоохранению КНР. Таким образом, количество выздоровевших превысило 50% и составило 52,1% от общего числа заразившихся. Тем не менее, в медицинских учреждениях Китая лечение продолжают еще почти 33 тысячи человек.

За исключением провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения инфекции, в Китае коронавирусом заболели 12 917, их которых гибелью обернулись лишь 109 случаев, то есть 0,84%. В Хубэй этот показатель незначительно выше: на 66 907 зараженных пришлось 2761, то есть 4,12% умерших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице в Петербурге проверяют на коронавирус девять россиян, вернувшихся из Милана и нескольких иранцев, прилетевших с родины.