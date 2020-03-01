В Боткинской больнице в Петербурге проверяют на коронавирус 9 вернувшихся из Италии россиян

В Боткинской больнице в Петербурге проверяют на коронавирус 9 вернувшихся из Италии россиян
Результаты исследований пациентов еще неизвестны. Фото: pixabay.com

В больнице имени Боткина в Северной столице оказались девять граждан России, вернувшихся из Италии с подозрением на коронавирус.

Об этом рассказали в городском комитете по здравоохранению. По данным на 28 февраля, в инфекционной больнице находятся девять россиян, а также несколько иранцев, прибывших в Петербург с родины. У всех пациентов взяли необходимые анализы.

Результаты исследований пока неизвестны. При этом у туристов, вернувшихся из Италии, еще в аэропорту Пулково, прямо на борту самолета, измеряли температуру. Есть вероятность, что опасения по поводу наличия у пациентов коронавирусной инфекции не подтвердятся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Соединенных Штатов зарегистрировали первую гибель от коронавируса. На данный момент в Америке, в общей сложности, 66 зараженных.

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