В Калининском районе на «зебре» сбили ребенка

Мальчик переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль. Его госпитализировали с места инцидента.

Все случилось сегодня днем, 1 марта. Обо всем сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на улице Демьяна Бедного примерно в три часа дня. За рулем машины сидел 72-летний водитель, который по непонятной причине наехал на восьмилетнего ребенка. Он переходил дорогу по «зебре», не уточняется, нарушал ли ребенок правила дорожного движения. В результате мальчик получил травмы средней тяжести, его госпитализировали.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Непонятно, кто виноват в случившемся.

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