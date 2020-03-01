Opel сбил маму с двумя детьми на Просвещения

В Калининском районе Петербурга госпитализировали девочку 5-6 лет. Вместе с мамой она попала под машину на проспекте Просвещения.

По словам свидетельницы происшествия, женщина с двумя детьми переходила дорогу на пешеходном переходе. Авария произошла у перекрестка проспекта с улицей Демьяна Бедного, пишет «Мегаполис».

Дорогу им не уступил автомобиль Opel. Машина ехала в сторону Суздальского проспекта.

В результате аварии девочку 5-6 лет на вид увезли на скорой. Как отмечают очевидцы, у неё подозревают закрытый перелом голени. Информация о состоянии ребенка не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля LADA Priora дорожно-патрульной службы. Машина не поделила дорогу с иномаркой Kia на площади Академика Климова днем в воскресенье, 1 марта.