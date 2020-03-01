Пьяный водитель на Бухарестской размахивает пистолетом

Пьяный водитель на Бухарестской размахивает пистолетом
Мужчина схватился за пистолет. Фото: Pixabay

По какой причине он ведет себя агрессивно – непонятно. На место вызвали полицию.

Об этом стало известно сегодня вечером, 1 марта. Обо всем сообщают в Telegram-канале «Аварийный Петербург». Все случилось на Бухарестской улице – там водитель Volkswagen по непонятной причине схватился за пистолет и начал им размахивать. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, чтобы они успокоили агрессора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что конфликт на Одоевского обернулся стрельбой из пистолета. В отдел полиции обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что около 6 часов вечера малознакомый мужчина в ходе конфликта выстрелил в него из травматического пистолета, после чего сбежал с места происшествия.

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