Пьяный водитель на Бухарестской размахивает пистолетом

По какой причине он ведет себя агрессивно – непонятно. На место вызвали полицию.

Об этом стало известно сегодня вечером, 1 марта. Обо всем сообщают в Telegram-канале «Аварийный Петербург». Все случилось на Бухарестской улице – там водитель Volkswagen по непонятной причине схватился за пистолет и начал им размахивать. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, чтобы они успокоили агрессора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что конфликт на Одоевского обернулся стрельбой из пистолета. В отдел полиции обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что около 6 часов вечера малознакомый мужчина в ходе конфликта выстрелил в него из травматического пистолета, после чего сбежал с места происшествия.