Конфликт на Одоевского обернулся стрельбой из пистолета

В Василеостровском районе Петербурга произошел конфликт между двумя мужчинами, который закончился стрельбой.

Преступный инцидент произошел в четверг, 27 февраля, у дома №33 на улице Одоевского. В отдел полиции обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что около 6 часов вечера малознакомый мужчина в ходе конфликта выстрелил в него из травматического пистолета, после чего сбежал с места происшествия.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, позднее правоохранителям поступила информация из больницы. Врачи рассказали, что потерпевшего отпустили на амбулаторное лечение.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленника.

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