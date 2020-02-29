Движение по проспекту Косыгина восстановили

Движение по проспекту Косыгина восстановили
Небольшие монтажные работы не станут препятствием для автомобилистов. Фото: Baltphoto

В Северной столице восстановили движение на пересечении проспектов Наставников и Косыгина. «Водоканал» завершает реконструкцию канализационных сетей и строительство шахты тоннельного коллектора в указанном районе.

Сегодня, 29 февраля, специалисты без ограничений проводят финальный этап реконструкции канализации.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», рабочие переложили тысячу метров бытовой канализации и построили шахту тоннельного коллектора. Её глубина составила восемь метров.

Работы должны были закончиться в июне прошлого года. Однако возникли сложности с подрядчиком, в результате чего работу не завершили в срок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на границе с Финляндией. Участниками аварии стали большегруз и легковушки.

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