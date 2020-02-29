На границе с Финляндией дальнобойщик не поместился между легковушками

На границе с Финляндией дальнобойщик не поместился между легковушками
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На финской границе произошло ДТП с участием большегруза. По словам очевидцев, дальнобойщик уверенно двинулся вперед, забыв о других машинах.

Авария случилась сегодня, 29 февраля, на пограничном переходе между Россией и Финляндией. На опубликованных кадрах видно, что столкновение было несильным и серьезных последствий не спровоцировало.

«Решил протиснуться среди легковушек», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации трех женщин после лобовой аварии на трассе «Кола».

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На границе с Финляндией дальнобойщик не поместился между легковушками
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