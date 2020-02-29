Три женщины госпитализировали после лобового ДТП на трассе «Кола»

Три женщины госпитализировали после лобового ДТП на трассе &#171;Кола&#187;
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три женщины. Участниками лобового столкновения стали Kia и ГАЗ-3110.

Авария случилась сегодня, 29 февраля, на 206 км трассы «Кола». Водитель за рулем ГАЗ врезался в кроссовер Kia под управлением 31-летней девушки.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения пострадали три женщины-пассажирки в отечественной машине: 78, 59 и 56 лет.

Пострадавших госпитализировали в Лодейнопольскую районную больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что инспекторы ГИБДД проведут проверку по факту ДТП на КАД, в котором насмерть сбили водителя.

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"Кола" госпитализация дтп
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