Три женщины госпитализировали после лобового ДТП на трассе «Кола»

На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три женщины. Участниками лобового столкновения стали Kia и ГАЗ-3110.

Авария случилась сегодня, 29 февраля, на 206 км трассы «Кола». Водитель за рулем ГАЗ врезался в кроссовер Kia под управлением 31-летней девушки.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения пострадали три женщины-пассажирки в отечественной машине: 78, 59 и 56 лет.

Пострадавших госпитализировали в Лодейнопольскую районную больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что инспекторы ГИБДД проведут проверку по факту ДТП на КАД, в котором насмерть сбили водителя.