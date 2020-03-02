В Забайкалье часть грузового поезда сошла рельсов

В Забайкалье часть грузового поезда сошла рельсов
Вагоны грузового поезда сошли с путей. Фото: pixabay.com

Забайкальском крае дюжина вагонов товарняка сошла с рельсов на перегоне Жипхеген — Хилок.

Как сообщается на сайте Забайкальской железной дороги, все произошло вечером в воскресенье, 1 марта.

Крушение 12-ти вагонов нарушило габарит соседнего пути. Движение по перегону пришлось временно приостановить. Инцидент стал причиной задержки четырех поездов.

В пресс-службе отметили, что в результате произошедшего раненых нет. С последствиями аварии справлялся оперативный штаб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Самаре трамвай без водителя придавил пять автомобилей, слетев с рельсов. Водитель трамвая вышла из кабины, чтобы проверить рельсы, а состав в это время сорвался «в путь». Вагон завалился на бок и смял несколько стоявших рядом машин.

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В Забайкалье часть грузового поезда сошла рельсов
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