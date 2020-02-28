В Самаре трамвай без водителя придавил пять автомобилей, слетев с рельсов

В Самаре трамвай без водителя придавил пять автомобилей, слетев с рельсов
Падая, трамвай "забыл" на рельсах передние колеса. Фото: https://vk.com/life_samara

Водитель трамвая вышла из кабины, чтобы проверить рельсы, а состав в это время сорвался «в путь». Вагон завалился на бок и смял несколько стоявших рядом машин.

Инцидент произошел в четверг, 27 февраля. Фотографиями с места происшествия поделились свидетели события в группе «Новости Самары — Самара life». После того как женщина-водитель вышла из трамвая, машина буквально «с цепи сорвалась», и на повороте вылетела с рельсов ровно между двух бетонных опор, приземлившись на парковку возле ТЦ, передает рассказ очевидцев «КП-Самара».

К счастью, в трамвае в момент ДТП не было пассажиров. Первоначально высказывалась версия, что причиной падения стало обледенение рельсов, однако она не подтвердилась. Расследование должно выяснить, является авария следствием ошибки водителя или технической неисправности. Специалисты склоняются ко второму варианту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под Красным Селом водитель легковушки вылетел в кювет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп самара трамвай
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Самаре трамвай без водителя придавил пять автомобилей, слетев с рельсов
Ученые обнаружили существо, которое обходится без дыхания
В 2020 году в Ленобласти появится 11 коворкинг-центров
Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова перебралась в Америку?
На волосах Ивана Голунова обнаружились следы наркотических веществ
Художник Покрас Лампас примет участие в постановке Мариинского театра
За месяц семь тысяч жителей Петербурга зарегистрировались как самозанятые
Компания Samsung рассказала об особенности своих смартфонов