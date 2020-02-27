Под Красным Селом водитель разбился, вылетев в кювет

Под Красным Селом водитель разбился, вылетев в кювет
Место ДТП. Фото: vk.com/krasnoe_selo

На дороге в Красносельском районе Петербурга водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщается в группе «Транспортный коллапс. Красное село» в социальной сети «ВКонтакте», дорога, на которой произошло ДТП, вся в ямах и давно требует ремонта. Пользователи считают, что именно это и стало причиной аварии.

Стоит отметить, что ремонт этой дороги пока не входит в планы петербургских и областных чиновников, поскольку они не могут решить вопрос о том, кто именно должен этим заняться. Данные в кадастровой карте «Ленавтодора» гласят, что дорога находится в границах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энгельса иномарка перевернулась после ДТП. На месте реанимация и спасатели.

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