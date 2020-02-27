На Энгельса иномарка перевернулась после ДТП. На месте реанимация и спасатели

В Петербурге на проспекте Энгельса произошло ДТП с легковушками. От удара одна из машин перевернулась. На месте спасатели, реанимация и полиция.
Авария случилась сегодня, 27 февраля. Дорогу не смогли поделить водители Nissan и Hyundai Solaris. По словам очевидцев, вторая иномарка перевернулась на бок после столкновения.
«Машину поставили обратно», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На опубликованных кадрах видно, что у машины повреждена передняя часть, имеются сильные вмятины. Иномарку окружили спасатели и полицейские, рядом стоит машина реанимации.
Проезд по участку затруднен.
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