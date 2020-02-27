На Энгельса иномарка перевернулась после ДТП. На месте реанимация и спасатели

В Петербурге на проспекте Энгельса произошло ДТП с легковушками. От удара одна из машин перевернулась. На месте спасатели, реанимация и полиция.

Авария случилась сегодня, 27 февраля. Дорогу не смогли поделить водители Nissan и Hyundai Solaris. По словам очевидцев, вторая иномарка перевернулась на бок после столкновения.

«Машину поставили обратно», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что у машины повреждена передняя часть, имеются сильные вмятины. Иномарку окружили спасатели и полицейские, рядом стоит машина реанимации.

Проезд по участку затруднен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на перекрестке Чкаловского проспекта и Пионерской улицы с участием автобуса.