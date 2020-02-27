Из-за ДТП с иномаркой в сторону «Чкаловской» встали автобусы

Из-за ДТП с иномаркой в сторону &#171;Чкаловской&#187; встали автобусы
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке Чкаловского проспекта и Пионерской улицы произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Транспортные средства перекрыли проезд в сторону метро.

Авария случилась сегодня, 27 февраля. На опубликованных фотографиях видно, что участники практически полностью перегородили проезд.

«Автобусы встали в сторону м. Чкаловска», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Обстоятельства столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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