Стали известны российские регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Лучше всего кредит выплачивает население Севастополя. Фото: pixabay

Лучше всего кредит выплачивает население Севастополя. Фото: pixabay

Исследование показало, что больше всего просроченных кредитов в России зафиксировано у жителей республик Северного Кавказа.

Как сообщает РИА Новости, изданием был проведен анализ российских регионов, после которого был составлен их рейтинг по доле просроченных кредитов. Исследование содержит данные Центробанка и Росстата.

Так, лидером в анти-списке по платежной дисциплине оказалась Ингушетия, где доля просрочек превышает 13% от всего количества кредитов местных жителей. Предпоследнее место досталось Карачаево-Черкессии (более 9%), а следом идет Северная Осетия (почти 7%).

Оказалось, что лучше всего кредит выплачивает население Севастополя, где доля просрочки составляет почти 1,5%. Второе место занимает Ненецкий автономный округ (1,66%), а тройку замыкает Крым (2,09%).

Петербург на сегодняшний день находится на восьмом месте — должников среди петербуржцев насчитывается 2,84%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банки все реже выдают россиянам кредитки.